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Долар дешевшає після рекорду, євро дорожчає: курс валют НБУ на 5 листопада

16:06 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Сергій Куюн Експерт
Долар дешевшає після рекорду, євро дорожчає: курс валют НБУ на 5 листопада Фото: Національний банк знизив офіційний курс долара, водночас євро подорожчало (колаж РБК-Україна)
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Нацбанк переглянув офіційні курси іноземних валют щодо гривні. На валютному ринку відбувся різноспрямований рух американської та європейської валют.

Як змінилися офіційні курси долара та євро і чи впливають валютні коливання на вартість пального, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

За даними НБУ, на четвер, 5 листопада, офіційний курс долара встановлено на рівні 45,53 грн. Для порівняння, у середу, 4 листопада, американська валюта коштувала 45,66 грн. Таким чином, долар подешевшав на 13 копійок.

Водночас європейська валюта продемонструвала протилежну динаміку. Якщо попереднього банківського дня офіційний курс євро становив 51,05 грн, то на 5 листопада Нацбанк встановив його на рівні 51,24 грн. Зростання становить 19 копійок.

Долар дешевшає після рекорду, євро дорожчає: курс валют НБУ на 5 листопада
Фото: курс валют НБУ на 5 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Курс валют на 4 листопада: скільки коштують долар і євро в банках та обмінниках

Як курс долара впливає на вартість пального

Як розповів у подкасті РБК-Україна ''ЦЕ БАЗА'' директор консалтингової групи ''А-95'' Сергій Куюн, зміна валютного курсу впливає на ціни на пальне, однак залежність між цими показниками з часом дещо змінилася.

За словами експерта, раніше зростання курсу долара на одну гривню призводило до подорожчання літра пального приблизно на 80 копійок. Наразі ця пропорція змінилася – одна гривня в курсі американської валюти відповідає приблизно 60 копійкам у вартості пального.

''Через те, що вартість пального сильно зросла і розрядність цифр тепер інша, ця пропорція трохи змістилася. Думаю, зараз одна гривня в курсі долара – це близько 60 копійок у ціні пального'', – пояснив Куюн.

Водночас експерт зауважив, що валютні коливання не завжди є визначальним чинником зміни цін. Зокрема, коли вартість пального сягає 110 гривень за літр, поточні коливання курсу вже не є головним драйвером ціноутворення.

Читайте також: Гривня почала укріплятися: НБУ пояснив причини коливань курсу та ситуацію з готівкою

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