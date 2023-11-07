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Курс долара на міжбанку впав нижче психологічної позначки

Україна, Вівторок 07 листопада 2023 10:56
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Курс долара на міжбанку впав нижче психологічної позначки Фото: курс долара на міжбанку впав нижче 36 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара 7 листопада 2023 року на міжбанківському валютному ринку знизився ще на 6 копійок і опустився нижче за рівень 36 гривень за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги доларом йдуть в діапазоні: 35,9750 - 35,9950 грн/долар.

Курс долара на міжбанку впав нижче психологічної позначки

Таким чином, за місяць після переходу НБУ до режиму гнучкості курсу долар подешевшав майже на 1 гривню.

До цього з липня 2022 року фактичним курсом на міжбанку був рівень 36,93 грн/долар (офіційний курс 36,57 грн/долар плюс 1%). За цією ціною НБУ продавав валюту банкам.

Після переходу до режиму гнучкості, курс на міжбанку спочатку був на рівні 36,60, проте потім почав падати.

Інтервенції НБУ

Варто зазначити, що в жовтні НБУ продав рекордний з червня 2022 року обсяг валюти для підтримки баланасу. 3,338 млрд доларів

При цьому в НБУ наголошують, що ринок адаптується до нових умов: курс помірковано коливається в обидві сторони, обсяги та сальдо клієнтських операцій поступово повертаються на рівень попередніх місяців, тоді як інтервенції НБУ скорочуються.

"За кілька тижнів дії курсового режиму гривня навіть дещо зміцнилася як на міжбанківському, так і готівковому ринках", - заявили в НБУ.

Керована гнучкість курсу

Нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу .

Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, нова політика не означає, що гривня постійно падатиме, а термін "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації".

За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу або у бік ослаблення гривні чи зміцнення суттєво обмежуватимуться.

За місяць офіційний курс долара впав з 36,57 до 36,04 грн/долар.

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