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Дефіцит валюти зріс: НБУ продав із резервів рекордний з червня 2022 року обсяг доларів

Україна, Четвер 02 листопада 2023 08:26
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Дефіцит валюти зріс: НБУ продав із резервів рекордний з червня 2022 року обсяг доларів Фото: НБУ продав із резервів 3,3 млрд доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) у жовтні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,338 млрд доларів. Це найбільший обсяг із червня минулого року (3,956 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Порівняно з вереснем, обсяг продажу валюти зріс на 24%.

Дефіцит валюти зріс: НБУ продав із резервів рекордний з червня 2022 року обсяг доларів

Всього з початку року НБУ для підтримки балансу на ринку продав 22,604 млрд доларів.

Дефіцит валюти зріс: НБУ продав із резервів рекордний з червня 2022 року обсяг доларів

Проте, ці витрати компенсуються за рахунок міжнародної допомоги.

У жовтні 2023 року до державного бюджету України надійшло близько 2,8 млрд доларів США зовнішнього фінансування. Грантові кошти, що надаються на безповоротних умовах, становили понад 40% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів у жовтні 2023 року:

  • Європейський Союз - 1,6 млрд доларів (пільгове фінансування);
  • Сполучені Штати Америки - 1,15 млрд доларів (грант).

Кошти від ЄС - дев'ятий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою становить 18 млрд євро, з яких Україна отримала вже 15 млрд євро.

Грант від США - частини п'ятого додаткового фінансування у рамках проекту Світового банку Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні (PEACE in Ukraine). 2023 року Україна отримала вже 10,9 млрд доларів грантового фінансування від Сполучених Штатів.

Керована гнучкість курсу

Національний банк 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Як пояснив голова НБУ Андрій Пишний, "керована гнучкість курсу" не дорівнює "перманентній девальвації". За його словами, щоб курс міг рухатися в обидві сторони, НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку, а будь-які коливання курсу чи бік ослаблення.

При цьому за місяць офіційний курс долара знизився на 30 копійок - з 36,57 до 36,27 гривень за долар.

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