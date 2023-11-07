ua en ru
Вт, 07 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курс доллара на межбанке упал ниже психологической отметки

Украина, Вторник 07 ноября 2023 10:56
UA EN RU
Курс доллара на межбанке упал ниже психологической отметки Фото: курс доллара на межбанке упал ниже 36 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара 7 ноября 2023 года на межбанковском валютном рынке снизился еще на 6 копеек и опустился ниже уровня 36 гривен за доллар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару проходят в диапазоне: 35,9750 - 35,9950 грн/доллар.

Курс доллара на межбанке упал ниже психологической отметки

Таким образом, за месяц после перехода НБУ к режиму управляемой гибкости курса доллар подешевел почти на 1 гривну.

До этого с июля 2022 года фактическим курсом на межбанке был уровень 36,93 грн/доллар (официальный курс 36,57 грн/доллар плюс 1%). По этой цене НБУ продавал валюту банкам.

После перехода к режиму управляемой гибкости, курс на межбанке сначала был на уровне 36,60, однако затем начал падать.

Интервенции НБУ

Стоит отметить, что в октябре НБУ продал рекордный с июня 2022 года объем валюты для поддержания баланаса. 3,338 млрд долларов

При этом в НБУ отмечают, что рынок адаптируется к новым условиям: курс умеренно колеблется в обе стороны, объемы и сальдо клиентских операций постепенно возвращаются на уровень предыдущих месяцев, тогда как интервенции НБУ сокращаются.

"За несколько недель действия курсового режима гривна даже несколько укрепилась как на межбанковском, так и на наличном рынках", - заявили в НБУ.

Управляемая гибкость курса

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, новая политика не означает, что гривна будет постоянно падать, а термин "управляемая гибкость курса" не равняется "перманентной девальвации".

По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.

За месяц официальный курс доллара упал с 36,57 до 36,04 грн/доллар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс доллара
NEWS
СМИ узнали детали "секретного" документа Еврокомиссии по Украине
СМИ узнали детали "секретного" документа Еврокомиссии по Украине
DAILY
Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Антс Кивисельг, разведка Эстонии: Зима для украинцев будет тяжелой, Россия продолжит атаки