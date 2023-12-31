Курс доллара в декабре вырос из-за рекордного дефицита валюты

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Это максимальный объем с июня 2022 года (3,956 млрд долларов).

Всего за год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год.

В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, в декабре Украина получила 5 млрд долларов, а всего за год, - 42,5 млрд долларов.

Однако НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. В декабре курс на межбанке поднялся с 36,35 до 38,10 грн/доллар. Официальный курс НБУ вырос на 4,4% до 37,98 грн/доллар.

Наличный курс полностью зависит от межбанка. В итоге курс на наличном рынке за декабрь вырос на 1,5 гривны до 39,05 грн/доллар. Однако курс по-прежнему ниже, чем в конце прошлого года, когда он составлял около 40,70 грн/доллар.

Прогноз на начало 2024 года

В начале января в Украине традиционно наблюдается дефицит валюты из-за уменьшения валютной выручки экспортеров. Кроме того, продолжают оказывать давление бюджетные выплаты декабря. В январе 2024 года ситуация может повториться.

"Да мы ожидаем усиления спроса на валюту или, что вероятнее, меньший приток экспортной валютной выручки в начале года. Это будет заставлять Национальный банк активно участвовать в торгах", - сказал в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка.

По его словам, регулятор будет продолжать поддерживать стратегию гибкого курса и постепенно ослаблять гривну. Иногда он будет принимать более активную, а иногда пассивную роль продавца, чтобы охлаждать спекулятивные настроения. Поэтому Нацбанк будет немного непредсказуемым для игроков.

"Ожидаем торги в коридоре 37,70-38,50 грн/доллар", - прогнозирует банкир.

Межбанк

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. До начала октября НБУ продавал доллары по курсу, близкому к фиксированному официальному, - 36,93 гривен за доллар (36,57 гривен плюс 1%). НБУ в начале октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. Теперь НБУ продает валюту по свободному курсу.

Рост спроса на валюту в конце года был ожидаемым для Национального банка Украины, который в ответ ослабил гривну. Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.