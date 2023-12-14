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Новий тренд: голова НБУ пояснив зростання курсу долара останнім часом

Україна, Четвер 14 грудня 2023 14:33
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Новий тренд: голова НБУ пояснив зростання курсу долара останнім часом Фото: голова НБУ Андрій Пишний (facebook.comNationalBankOfUkraine)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара зріс на міжбанку за останні тижні через зміну тренду. Це звичайна сезонність, яка до війни спостерігалася кожного року.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг, який транслювався на Youtube.

"Наразі ми є свідками вже звичного довоєнного для нас процесу, коли сезонність чи потреба у валюті зростає, адже відбувається засвоєння тих витрат, які протягом року, можливо, накопичувалися, і як зазвичай, не встигали їх реалізувати", - сказав він.

Як зазначив голова НБУ, "це звичний нормальний процес", якого прагнув НБУ, переходячи до керованої гнучкості курсу.

Пишний зазначив, що восени на ринку переважала тенденція до укріплення гривні, яка була обумовлена балансом попиту і пропозиції. "З другої половини листопада цей баланс змінився, і ми стали іншого тренду", - сказав він.

Голова НБУ переконує, що попри значну присутність центробанку на ринку, курс все ж таки визначається балансом на ринку.

"Національний банк присутній на ринку, щоб зрізати ті коливання, які вважає небезпечними для курсової стійкості", - сказав він.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку сягав мінімуму 36 гривень наприкінці листопада. Водночас НБУ з 1 грудня зняв усі обмеження для банків на продаж готівкової валюти. З того часу курс долара на міжбанку (і офіційний) зріс до 37 гривень. Водночас на готівковому ринку курс падає, оскільки банки можуть купувати валюту у НБУ за низьким курсом та продавати населенню.

Наприкінці 2023 року очікується зростання курсу долара до гривні, коли традиційно збільшуються бюджетні витрати, які чинять тиск на гривню.

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