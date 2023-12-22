Чому дорожчає долар: у НБУ пояснили зростання курсу останнім часом

Зростання попиту на валюту наприкінці року було очікуваним для Національного банку України. Відповідно НБУ почав відпускати курс.

Про це сказав заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на захід Центру економічної стратегії у Youtube .

Ніколайчук повідомив, що у жовтні та першій половині листопада ситуація на валютному ринку була досить сприятлива, обсяги чистого попиту з боку бізнесу були на мінімумі за декілька місяців, тому курс долара падав, а гривня зміцнювалася.

"Ситуація почала розвертатися з другої половини листопада, і у грудні чистий попит продовжував зростати. Відповідно реагуючи на цю ситуацію ми почали продавати більше на ринку. Але водночас відповідно до задекларованих принципів ми почали дозволяти курсу (гривні) більше послаблюватися", - сказав він.

Ніколайчук зазначив, що девальвація була очікувана для НБУ. "Ми декларували, що наші дії на ринку будуть адекватними до відповідно ситуації, і курс має коливатися в обидві боки. Ми згладжуємо ці коливання. Водночас дозволяємо курсу виступати певним корегуючим механізмом для валютного ринку і для макроекономічних процесів", - додав заступник голови НБУ.

Курс долара у грудні

Офіційний курс долара з початку грудня зріс на 1,20 гривень з 36,35 до 37,55 гривень. З початку жовтня НБУ визначає курс за результатами торгів на міжбанку. Готівковий курс за цей час зріс приблизно на 80 копійок до 38,20 гривень.

Міжбанківський курс є основою для курсоутворення на готівковому ринку з додаванням незначної комісії. Зараз різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку не перевищує 50-60 копійок.

Голова НБУ Андрій Пишний пов'язує зростання курсу долара на міжбанку протягом останніх тижнів з фактором сезонності і зростанням потреб у валюті для закупівель імпорту, що відкладалися протягом року.