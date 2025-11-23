Курс долара у грудні: який прогноз та чи буде стрибок

Курс долара в Україні продовжує повільно зростати, а грудень традиційно може стати одним із найдинамічніших місяців року. На ринок одночасно тиснуть енергетична ситуація та сезонні фактори.

Що буде впливати на курс долара у грудні та скільки буде коштувати валюта США – в матеріалі РБК-Україна .

В Україні з жовтня 2023 року діє режим керованої гнучкості обмінного курсу. Вартість долара формується під час торгів на міжбанку, Національний банк зберігає основну роль на ринку та активно згладжує різкі коливання продажем або купівлею валюти з резервів.

Осінь показала поступовий рух курсу долара вгору. У жовтні офіційний курс валюти США виріс на 83 копійки: з 41,14 гривні на початку місяця до 41,97 гривні наприкінці. У листопаді зростання продовжилося, але більш плавно – станом на 21 листопада долар подорожчав до 42,15 гривні. Водночас долар не перетнув максимальний показник року: у січні офіційний курс досягав 42,28 гривні.

Чому зростає курс долара

В останні дні листопада та першій половині грудня на валютний ринок перш за все буде впливати енергетична ситуація, зазначив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Через відключення світла люди активніше купують готівкову валюту. Населення очікує подальшого зростання цін у гривні та намагається захистити заощадження, переводячи їх у долари.

"Одночасно підприємці почали переглядати цінову політику через здорожчання логістики та збільшення витрат на резервні джерела живлення", - пояснив експерт у коментарі РБК-Україна.

Водночас цей тиск урівноважують кілька важливих чинників, які стабілізують ринок. Першим таким чинником, на думку Лєсового, є сам Національний банк, який утримує прогнозовану монетарну стратегію.

"Облікова ставка на рівні 15,5%, яку, ймовірно, збережуть, виконує роль "якоря" для економіки та утримує курс від різких коливань. Банки пропонують конкурентні умови за гривневими вкладами",- зазначив банкір та додав, що деякі фінустанови до кінця року готові надавати ставки до 18% річних з додатковими бонусами.

Ще один важливий фактор, який утримує гривню від різких коливань – міжнародні резерви України, які перебувають на історично високому рівні, наголосив експерт.

"50 млрд доларів резервів – це не просто подушка безпеки, а й реальна можливість НБУ ефективно згладжувати ринкові коливання. Під час пікових перекосів між попитом і пропозицією регулятор може оперативно виходити з інтервенціями", - пояснив Лєсовий.

Який курс буде у грудні

Грудень традиційно є динамічним місяцем для валютного ринку через сезонність і кінець бюджетного року. Наприкінці року в обігу з’являється більше "вільної" гривні – це премії, бонуси, дивіденди та річні виплати, які частина населення конвертує у валюту, уточнив експерт.

Цього року, зазначає Лєсовий, сезонний попит буде нижчим, ніж торік: якщо у грудні 2024 року попит перевищував пропозицію на 30–40%, то цього разу – орієнтовно на 15–20%

Знецінення гривні в грудні, якщо й відбуватиметься, то залишатиметься контрольованим, вважає банкір. "За нинішніх умов курсові орієнтири можуть перебувати в діапазоні 43–43,5 гривні за долар і 49,5–51 гривня за євро", - додав він.