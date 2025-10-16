Український бізнес погіршив прогноз щодо курсу долара на наступний рік

Девальваційні настрої бізнесу зонову погіршилися. Більшість вважає, що курс зросте, але буде нижче 45 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІІІ квартал 2025 року.

Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 44,11 грн/долар.

При цьому у II кварталі бізнес очікував на курс 43,84 грн/долар, у I кварталі - 44,23 грн/долар, у IV кварталі 2024 року - 44,42 грн/долар, у III кварталі - 43,72 грн/долар.



Більше половини (60,2%) респондентів очікували обмінний курс понад 43,50 грн/долар (у ІІ кварталі 2025 року - 53,6%). Натомість до 38,6% з 45,1% у попередньому кварталі зменшилася частка респондентів, які очікували обмінний курс у межах 40,51-43,50 грн/долар.



Квартальне опитування проводилося з 31 липня до 28 серпня 2025 року. В опитуванні взяли участь 669 підприємство із 21 регіону (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.