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Долар б'є рекорди шостий день поспіль

Україна, П'ятниця 10 січня 2025 15:39
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Долар б'є рекорди шостий день поспіль Фото: курс долара зріс менш ніж на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знову підвищив курс долара до гривні. Долар оновив шостий історичний максимум поспіль, але зростання сповільнилося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 13 січня 2025 року встановлено на такому рівні: 42,2841 гривень за 1 долар (+0,0016 грн).

Попередній максимум був 10 січня 2024 року 42,2825 гривень за 1 долар.

Долар б'є рекорди шостий день поспіль

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 43,5738 гривень за 1 євро (+0,0144 грн).

Долар б'є рекорди шостий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс впав на 8 копійок до 42,27-42,30 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

Долар б'є рекорди шостий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 20 копійок до 43,05 гривень.

Прогноз курсу

Директор з інвестицій компанії Capital Times Артем Щербина вважає, що середній курс долара протягом 2025 року не перевищить 44 гривні.

Однак до кінця року він очікує зростання курсу долара до рівня 46 гривень. Такий прогноз ґрунтується на припущенні, що війна може тривати протягом усього року.

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