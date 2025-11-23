ua en ru
Курс доллара в декабре: какой прогноз и будет ли скачок

Украина, Воскресенье 23 ноября 2025 07:00
Курс доллара в декабре: какой прогноз и будет ли скачок Пункт обмена валют (Фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Дубровенко
Эксперт: Тарас Лесовой

Курс доллара в Украине продолжает медленно расти, а декабрь традиционно может стать одним из самых динамичных месяцев года. На рынок одновременно давят энергетическая ситуация и сезонные факторы.

Что будет влиять на курс доллара в декабре и сколько будет стоить валюта США – в материале РБК-Украина.

В Украине с октября 2023 года действует режим управляемой гибкости обменного курса. Стоимость доллара формируется во время торгов на межбанке, Национальный банк сохраняет основную роль на рынке и активно сглаживает резкие колебания продажей или покупкой валюты из резервов.

Осень показала постепенное движение курса доллара вверх. В октябре официальный курс валюты США вырос на 83 копейки: с 41,14 гривны в начале месяца до 41,97 гривны в конце. В ноябре рост продолжился, но более плавно – по состоянию на 21 ноября доллар подорожал до 42,15 гривны. При этом доллар не пересек максимальный показатель года: в январе официальный курс достигал 42,28 гривны.

Почему растет курс доллара

В последние дни ноября и первой половине декабря на валютный рынок прежде всего будет влиять энергетическая ситуация, отметил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Из-за отключения света люди активнее покупают наличную валюту. Население ожидает дальнейшего роста цен в гривне и пытается защитить сбережения, переводя их в доллары.

"Одновременно предприниматели начали пересматривать ценовую политику из-за подорожания логистики и увеличения расходов на резервные источники питания", - пояснил эксперт в комментарии РБК-Украина.

В то же время это давление уравновешивают несколько важных факторов, которые стабилизируют рынок. Первым таким фактором, по мнению Лесового, является сам Национальный банк, который удерживает прогнозируемую монетарную стратегию.

"Учетная ставка на уровне 15,5%, которую, вероятно, сохранят, выполняет роль "якоря" для экономики и удерживает курс от резких колебаний. Банки предлагают конкурентные условия по гривневым вкладам",- отметил банкир и добавил, что некоторые финучреждения до конца года готовы предоставлять ставки до 18% годовых с дополнительными бонусами.

Еще один важный фактор, что удерживает гривну от резких колебаний – международные резервы Украины, которые находятся на исторически высоком уровне, подчеркнул эксперт.

"50 млрд долларов резервов – это не просто подушка безопасности, но и реальная возможность НБУ эффективно сглаживать рыночные колебания. Во время пиковых перекосов между спросом и предложением регулятор может оперативно выходить с интервенциями", - пояснил Лесовой.

Какой курс будет в декабре

Декабрь традиционно является динамичным месяцем для валютного рынка из-за сезонности и конца бюджетного года. В конце года в обращении появляется больше "свободной" гривны – это премии, бонусы, дивиденды и годовые выплаты, которые часть населения конвертирует в валюту, уточнил эксперт.

В этом году, отмечает Лесовой, сезонный спрос будет ниже, чем в прошлом году: если в декабре 2024 года спрос превышал предложение на 30–40%, то в этот раз – ориентировочно на 15–20%

Обесценивание гривны в декабре, если и будет происходить, то будет оставаться контролируемым, считает банкир. "В нынешних условиях курсовые ориентиры могут находиться в диапазоне 43–43,5 гривны за доллар и 49,5–51 гривна за евро", - добавил он.

Напомним, в проекте бюджета на 2026 год заложен средний курс гривны к доллару на уровне 45,7 гривны. Также Кабмин заложил такой курс евро: в 2025 году средний курс составит 45,8 грн/евро, в 2026 году – 49,4 грн/евро.

В то же время руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса доллара в 2026 году на уровне 44,11 гривны

Исторический максимум курса доллара составляет 42,28 гривны. Он был достигнут 13 января 2025 года.

