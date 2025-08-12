Курка по-селянськи без зайвих калорій: смачно і легко готується

Соковита та ароматна курка по-селянськи - ідеальна страва для сімейної вечері. Простий у приготуванні рецепт поєднує в собі натуральні інгредієнти та насичений смак, який зворушить навіть найвибагливіших гурманів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля .

Курка по-селянськи: легкий рецепт

Загальний час приготування - 35 хв. У 100 г страви міститься:

калорій - 109

білків - 11,6 г

жирів - 5,7 г

вуглеводів - 2,9 г

Вага всієї порції - 1150 г.

Для приготування знадобиться:

куряче філе - 500 г

цибуля - 200 г

гриби - 300 г

молоко - 200 г

вершковий сир - 60 г (Філадельфія)

олія - 15 г

вершкове масло - 20 г

сіль, перець, паприка, сушений часник - до смаку

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати філе та гриби кубиками, а цибулю напівкільцями. До курячого філе додайте сіль, перець, паприку, сушений часник та олію.

Вимішайте і смажте на середньому вогні по 4 хв з обох боків.

Приготування курки по-селянськи (фото: кадр з відео)

Далі розтопіть на сковороді масло, обсмажуйте 4-5 хв цибулю і додайте до курки. В сковорідку покладіть гриби і обсмажуйте 7-8 хв.

До грибів вкидаємо курку, цибулю, вливаємо молоко, додаємо вершковий сир. Гарно вимішайте до однорідності і готуємо ще кілька хвилин.

Курка по-селянськи (фото: кадр з відео)