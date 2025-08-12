ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Курка по-селянськи без зайвих калорій: смачно і легко готується

Вівторок 12 серпня 2025 15:03
UA EN RU
Курка по-селянськи без зайвих калорій: смачно і легко готується Рецепт смачної курки по-селянськи (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Алекс Міль

Соковита та ароматна курка по-селянськи - ідеальна страва для сімейної вечері. Простий у приготуванні рецепт поєднує в собі натуральні інгредієнти та насичений смак, який зворушить навіть найвибагливіших гурманів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Курка по-селянськи: легкий рецепт

Загальний час приготування - 35 хв. У 100 г страви міститься:

  • калорій - 109
  • білків - 11,6 г
  • жирів - 5,7 г
  • вуглеводів - 2,9 г

Вага всієї порції - 1150 г.

Для приготування знадобиться:

  • куряче філе - 500 г
  • цибуля - 200 г
  • гриби - 300 г
  • молоко - 200 г
  • вершковий сир - 60 г (Філадельфія)
  • олія - 15 г
  • вершкове масло - 20 г
  • сіль, перець, паприка, сушений часник - до смаку

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати філе та гриби кубиками, а цибулю напівкільцями. До курячого філе додайте сіль, перець, паприку, сушений часник та олію.

Вимішайте і смажте на середньому вогні по 4 хв з обох боків.

Курка по-селянськи без зайвих калорій: смачно і легко готуєтьсяПриготування курки по-селянськи (фото: кадр з відео)

Далі розтопіть на сковороді масло, обсмажуйте 4-5 хв цибулю і додайте до курки. В сковорідку покладіть гриби і обсмажуйте 7-8 хв.

До грибів вкидаємо курку, цибулю, вливаємо молоко, додаємо вершковий сир. Гарно вимішайте до однорідності і готуємо ще кілька хвилин.

Курка по-селянськи без зайвих калорій: смачно і легко готуєтьсяКурка по-селянськи (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти
Новини
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа