Курка по-селянськи без зайвих калорій: смачно і легко готується
Соковита та ароматна курка по-селянськи - ідеальна страва для сімейної вечері. Простий у приготуванні рецепт поєднує в собі натуральні інгредієнти та насичений смак, який зворушить навіть найвибагливіших гурманів.
Курка по-селянськи: легкий рецепт
Загальний час приготування - 35 хв. У 100 г страви міститься:
- калорій - 109
- білків - 11,6 г
- жирів - 5,7 г
- вуглеводів - 2,9 г
Вага всієї порції - 1150 г.
Для приготування знадобиться:
- куряче філе - 500 г
- цибуля - 200 г
- гриби - 300 г
- молоко - 200 г
- вершковий сир - 60 г (Філадельфія)
- олія - 15 г
- вершкове масло - 20 г
- сіль, перець, паприка, сушений часник - до смаку
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати філе та гриби кубиками, а цибулю напівкільцями. До курячого філе додайте сіль, перець, паприку, сушений часник та олію.
Вимішайте і смажте на середньому вогні по 4 хв з обох боків.
Приготування курки по-селянськи (фото: кадр з відео)
Далі розтопіть на сковороді масло, обсмажуйте 4-5 хв цибулю і додайте до курки. В сковорідку покладіть гриби і обсмажуйте 7-8 хв.
До грибів вкидаємо курку, цибулю, вливаємо молоко, додаємо вершковий сир. Гарно вимішайте до однорідності і готуємо ще кілька хвилин.
Курка по-селянськи (фото: кадр з відео)
