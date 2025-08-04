Не тільки смачні, а й корисні: 5 рецептів сезонних салатів для обіду чи вечері

Салати - це не лише про легкі перекуси, а й повноцінні страви, які можуть стати основою обіду або вечері. Вони поєднують у собі корисні інгредієнти, швидкість приготування та різноманіття смаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолог та сімейного лікаря Катерини Єжової.

Салат з курячим філе і горошком

Інгредієнти:

огірок - 1 великий

куряче філе - 1 шт.

варені курячі яйця - 3 шт.

консервований горох - 1 банка

грецький йогурт - 4 ст.л

соєвий соус - 1 ст.л

діжонська гірчиця - 1 ст.л

Спочатку нарізаємо кубиками огірок, куряче філе та яйця. Додаємо в миску також горошок.

Після цього для заправки змішуємо йогурт, соєвий соус, гірчицю і заправляємо салат.

Салат з курячим філе та горошком (фото: instagram.com/dr.yezhova)

Салат з червоною рибою і крем-сиром

Інгредієнти:

мікс-салат

огірок - 1 шт.

крем-сир - 1 ч.л

червона риба - 100-150 г

помідори чері

оливкова олія - 1 ст.л

лимонний сік - 1 ч.л

соєвий соус - 1 ст.л

Листя салату викладіть в тарілку. Далі огірок поріжте довгими слайсами, покрадіть в нього сир, скрутіть трубочкою і викладіть на салат.

Рибу теж наріжте слайсами і закрутіть у трубочку. Помідори розріжте навпіл і до додайте у миску.

Для заправки змішайте оливкову олію, соєвий соус та лимонний сік.

Салат з червоною рибою і крем сиром (фото: instagram.com/dr.yezhova)

Салат з яйцем та броколі

Інгредієнти:

яйце - 4 шт.

огірок - 1 шт.

броколі - суцвіття 1 овоча

грецький йогурт - 3 ст.л

французька гірчиця - 1 ст.л

На початку яйце та огірок нарізаємо кубиками. Броколі потрібно відварити і нарізати суцвіття будь-якими шматочками.

З'єднайте йогурт та гірчицю і заправте салат.

Салат з яйцем та броколі (фото: instagram.com/dr.yezhova)

Салат з курячим філе і смаженими овочами

Інгредієнти:

куряче філе - 1 шт.

кабачок - 1 невеличкий

болгарський перець - половинка

мікс-салат

помідори чері

консервована кукурудза - половина банки

червона цибуля - половинка

грецький йогурт - 3 ст.л

оливкова олія - 1 ч.л

Попередньо обсмажуємо куряче філе, яке нарізане шматочками зі спеціями для мʼяса, сіллю та перцем. Далі злегка підсмажуємо нарізаний перець та кабачок, додаємо в овочі прованські трави.

У миску викладаємо мікс-салат, нарізані чері, кукурудзу та тонку нарізану цибулю.

Все змішуємо і заправляємо йогуртом та оливковою олією.

Салат з курячим філе та смаженими овочами (фото: instagram.com/dr.yezhova)

Салат з креветками та персиком

Інгредієнти:

креветки - 200 г

рукола

помідори чері

авокадо - половинка

оливкова олія - 1- ст.л

бальзамічний соус - за смаком

персик чи манго - 1 шт.

Спочатку потрібно підсмажити креветки зі спеціями і часником. В тарілку викладаємо руколу та додаємо нарізані помідори чері.

Авокадо та персик ріжемо великими кубиками і теж додаємо разом з креветками у миску.

Для заправки змішайте олію та бальзамічний соус.

Салат з креветками та персиком (фото: (фото: instagram.com/dr.yezhova)