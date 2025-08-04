Не тільки смачні, а й корисні: 5 рецептів сезонних салатів для обіду чи вечері
Салати - це не лише про легкі перекуси, а й повноцінні страви, які можуть стати основою обіду або вечері. Вони поєднують у собі корисні інгредієнти, швидкість приготування та різноманіття смаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолог та сімейного лікаря Катерини Єжової.
Салат з курячим філе і горошком
Інгредієнти:
- огірок - 1 великий
- куряче філе - 1 шт.
- варені курячі яйця - 3 шт.
- консервований горох - 1 банка
- грецький йогурт - 4 ст.л
- соєвий соус - 1 ст.л
- діжонська гірчиця - 1 ст.л
Спочатку нарізаємо кубиками огірок, куряче філе та яйця. Додаємо в миску також горошок.
Після цього для заправки змішуємо йогурт, соєвий соус, гірчицю і заправляємо салат.
Салат з курячим філе та горошком (фото: instagram.com/dr.yezhova)
Салат з червоною рибою і крем-сиром
Інгредієнти:
- мікс-салат
- огірок - 1 шт.
- крем-сир - 1 ч.л
- червона риба - 100-150 г
- помідори чері
- оливкова олія - 1 ст.л
- лимонний сік - 1 ч.л
- соєвий соус - 1 ст.л
Листя салату викладіть в тарілку. Далі огірок поріжте довгими слайсами, покрадіть в нього сир, скрутіть трубочкою і викладіть на салат.
Рибу теж наріжте слайсами і закрутіть у трубочку. Помідори розріжте навпіл і до додайте у миску.
Для заправки змішайте оливкову олію, соєвий соус та лимонний сік.
Салат з червоною рибою і крем сиром (фото: instagram.com/dr.yezhova)
Салат з яйцем та броколі
Інгредієнти:
- яйце - 4 шт.
- огірок - 1 шт.
- броколі - суцвіття 1 овоча
- грецький йогурт - 3 ст.л
- французька гірчиця - 1 ст.л
На початку яйце та огірок нарізаємо кубиками. Броколі потрібно відварити і нарізати суцвіття будь-якими шматочками.
З'єднайте йогурт та гірчицю і заправте салат.
Салат з яйцем та броколі (фото: instagram.com/dr.yezhova)
Салат з курячим філе і смаженими овочами
Інгредієнти:
- куряче філе - 1 шт.
- кабачок - 1 невеличкий
- болгарський перець - половинка
- мікс-салат
- помідори чері
- консервована кукурудза - половина банки
- червона цибуля - половинка
- грецький йогурт - 3 ст.л
- оливкова олія - 1 ч.л
Попередньо обсмажуємо куряче філе, яке нарізане шматочками зі спеціями для мʼяса, сіллю та перцем. Далі злегка підсмажуємо нарізаний перець та кабачок, додаємо в овочі прованські трави.
У миску викладаємо мікс-салат, нарізані чері, кукурудзу та тонку нарізану цибулю.
Все змішуємо і заправляємо йогуртом та оливковою олією.
Салат з курячим філе та смаженими овочами (фото: instagram.com/dr.yezhova)
Салат з креветками та персиком
Інгредієнти:
- креветки - 200 г
- рукола
- помідори чері
- авокадо - половинка
- оливкова олія - 1- ст.л
- бальзамічний соус - за смаком
- персик чи манго - 1 шт.
Спочатку потрібно підсмажити креветки зі спеціями і часником. В тарілку викладаємо руколу та додаємо нарізані помідори чері.
Авокадо та персик ріжемо великими кубиками і теж додаємо разом з креветками у миску.
Для заправки змішайте олію та бальзамічний соус.
Салат з креветками та персиком (фото: (фото: instagram.com/dr.yezhova)
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