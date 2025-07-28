Соковита запіканка з кабачків: простий рецепт на кожен день

Літо - сезон овочів, а кабачок займає в ньому особливе місце. З цього дієтичного, ніжного і універсального овоча можна приготувати смачну запіканку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram -сторінку фудблогера Алекса Міля.

Запіканка з кабачків

Для приготування знадобляться такі продукти:

куряче філе 800 г

кабачок - 350 г

помідори - 100 г

сіль, перець - до смаку

твердий сир - 70 г

яйця - 3 шт.

сметана - 3 ст.л

Загальний час приготування - 45 хв.

Легкий спосіб приготування

Спочатку на дно форми викладіть кабачки нарізані кружальцями, товщиною в пів сантиметра. Посоліть та поперчіть їх.

Далі в тарілку влийте яйця, додайте 3 ложки сметани, тертий сир, нарізане філе, сіль і перець. Все ретельно вимішайте і залийте поверх кабачків.

Розрівняйте масу та викладіть зверху помідори. Випікайте при 190 С 35 хв.

Рецепт запіканки з кабачків (фото: кадр з відео)