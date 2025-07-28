Соковита запіканка з кабачків: простий рецепт на кожен день
Рецепт смачної запіканки з кабачків (фото: Freepik)
Літо - сезон овочів, а кабачок займає в ньому особливе місце. З цього дієтичного, ніжного і універсального овоча можна приготувати смачну запіканку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Запіканка з кабачків
Для приготування знадобляться такі продукти:
- куряче філе 800 г
- кабачок - 350 г
- помідори - 100 г
- сіль, перець - до смаку
- твердий сир - 70 г
- яйця - 3 шт.
- сметана - 3 ст.л
Загальний час приготування - 45 хв.
Легкий спосіб приготування
Спочатку на дно форми викладіть кабачки нарізані кружальцями, товщиною в пів сантиметра. Посоліть та поперчіть їх.
Далі в тарілку влийте яйця, додайте 3 ложки сметани, тертий сир, нарізане філе, сіль і перець. Все ретельно вимішайте і залийте поверх кабачків.
Розрівняйте масу та викладіть зверху помідори. Випікайте при 190 С 35 хв.
Рецепт запіканки з кабачків (фото: кадр з відео)
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