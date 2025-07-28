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Соковита запіканка з кабачків: простий рецепт на кожен день

Понеділок 28 липня 2025 07:45
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Соковита запіканка з кабачків: простий рецепт на кожен день Рецепт смачної запіканки з кабачків (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Літо - сезон овочів, а кабачок займає в ньому особливе місце. З цього дієтичного, ніжного і універсального овоча можна приготувати смачну запіканку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Запіканка з кабачків

Для приготування знадобляться такі продукти:

  • куряче філе 800 г
  • кабачок - 350 г
  • помідори - 100 г
  • сіль, перець - до смаку
  • твердий сир - 70 г
  • яйця - 3 шт.
  • сметана - 3 ст.л

Загальний час приготування - 45 хв.

Легкий спосіб приготування

Спочатку на дно форми викладіть кабачки нарізані кружальцями, товщиною в пів сантиметра. Посоліть та поперчіть їх.

Далі в тарілку влийте яйця, додайте 3 ложки сметани, тертий сир, нарізане філе, сіль і перець. Все ретельно вимішайте і залийте поверх кабачків.

Розрівняйте масу та викладіть зверху помідори. Випікайте при 190 С 35 хв.

Соковита запіканка з кабачків: простий рецепт на кожен день

Соковита запіканка з кабачків: простий рецепт на кожен день

Соковита запіканка з кабачків: простий рецепт на кожен деньРецепт запіканки з кабачків (фото: кадр з відео)

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