Курица по-селянски без лишних калорий: вкусно и легко готовится
Сочная и ароматная курица по-селянски - идеальное блюдо для семейного ужина. Простой в приготовлении рецепт сочетает в себе натуральные ингредиенты и насыщенный вкус, который растрогает даже самых требовательных гурманов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.
Курица по-селянски: легкий рецепт
Общее время приготовления - 35 мин. В 100 г блюда содержится:
- калорий - 109
- белков - 11,6 г
- жиров - 5,7 г
- углеводов - 2,9 г
Вес всей порции - 1150 г.
Для приготовления понадобится:
- куриное филе - 500 г
- лук репчатый - 200 г
- грибы - 300 г
- молоко - 200 г
- сливочный сыр - 60 г (Филадельфия)
- растительное масло - 15 г
- сливочное масло - 20 г
- соль, перец, паприка, сушеный чеснок - по вкусу
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать филе и грибы кубиками, а лук полукольцами. К куриному филе добавьте соль, перец, паприку, сушеный чеснок и масло.
Вымешайте и жарьте на среднем огне по 4 мин с обеих сторон.
Приготовление курицы по-селянски (фото: кадр из видео)
Далее растопите на сковороде масло, обжаривайте 4-5 мин лук и добавьте к курице. В сковородку положите грибы и обжаривайте 7-8 мин.
К грибам бросаем курицу, лук, вливаем молоко, добавляем сливочный сыр. Хорошо вымешиваем до однородности и готовим еще несколько минут.
Курица по-селянски (фото: кадр из видео)
Вас может заинтересовать:
- Рецепт вкусного риса с овощами и курицей, который поможет похудеть
- 5 рецептов сезонных салатов для обеда или ужина
- Сочная запеканка из кабачков, которая понравится всей семье