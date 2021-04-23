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"Куратор разведки ДНР" пошел на сделку со следствием

Автор: Олег Черныш

Подозреваемый Андрей Кунавин заключил сделку со следствием. Служба безопасности Украины называла его куратором так называемого "разведывательного управления ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Предприниматель Кунавин был задержан украинскими правоохранителями в Киеве 7 июля 2020 года. СБУ заявила, что он является внештатным сотрудником российского Главного разведывательного управления и курировал на этой должности разведку боевиков "ДНР".

Кроме того, он общался с руководителями "разведуправления" ДНР, которые причастны к катастрофе малазийского Боинга в Донецкой области. Соответствующие аудиозаписи обнародовала Службы безопасности Украины.

Кунавин был помещен под стражу без права на залог.

Как следует из судебных материалов в декабре 2020 года с арестованного сняли подозрение в создании террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК, грозило до 15 лет тюрьмы) и заменили ее на подозрение в финансировании терроризма (ч.2 ст. 258-5, от 8 до 10 лет тюрьмы).

"Между прокурором и подозреваемым заключено соглашение о признании виновности", - сказано в материалах суда.

В конце декабря дело было передано в суд, но в январе текущего года судья Шевченковского суда вернул его прокурору. Он также отказался утвердить сделку обвиняемого со следствием. Указанный вердикт суда с мотивацией публично не обнародован в Едином реестре судебных решений.

Правоохранители были вынуждены продолжить расследование уголовного производства. Его сроки были продлены до начала июня, Кунавин остается под стражей.

Напомним, 7 июня 2020 года в Киеве задержали украинца, который принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР".

Позже, имя "куратора" раскрыла международная группа журналистов-расследователей Bellingcat.

Сообщалось, что Кунавин может стать ключевым свидетелем по делу МН17. в Офисе генерального прокурора не исключили, что "куратора разведки ДНР" могут привлечь к суду по МН17.

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Новости Украины ДНРразведкаследствиеМН17
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