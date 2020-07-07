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В Киеве задержали одного из кураторов террористов на Донбассе

Вторник 07 июля 2020 обновлено 20:33
В Киеве задержали одного из кураторов террористов на Донбассе
Фото: человек в наручниках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Задержанный является внештатным сотрудником российского ГРУ

В Киеве задержали украинца, который принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР". Представители этого "подразделения" причастны к катастрофе MH17 над Донбассом.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным правоохранителей, диверсант продолжал выполнять задания российских спецслужб

"В частности, руководил агентурной сетью, которая по его приказам должна была совершить ряд террористических актов и диверсий на подконтрольной правительству территории Украины", - сообщили в ОП.

В свою очередь в СБУ добавили, что задержанный в течение 2014-2020 годов выполнял функции одного из "кураторов" руководителей так называемой "ДНР" по линии ГРУ российского Генштаба.

"В частности, как внештатный представитель спецслужб РФ, он принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений указанной террористической организации", - уточнили в украинской спецслужбе.

СБУ затримала позаштатного співробітника ГРУ, який був одним із кураторів керівництва «ДНР» Служба безпеки України...

Опубліковано Служба безпеки України Вівторок, 7 липня 2020 р.

В Офисе генпрокурора также сообщили, что боевику сообщат о подозрении по факту участия в террористической организации уже сегодня. Завтра же планируется его арест.

Задержание мужчины произошло в рамках уголовного дела о сбитии самолета Малайзийских авиалиний вооруженными формированиями РФ над Донбассом в 2014 году.

Напомним, в июне Международный суд ООН продолжил рассмотрение дела MH17. В результате катастрофы самолета погибли 298 человек. Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что малайзийский самолет был сбит ракетой с российской зенитной установки "Бук".

В ходе судебных заседаний сторона обвинения обнародовала фотографии транспортировки российского "Бука" в Украину.

Также в деле MH17 появился новый свидетель, который утверждает, что видел запуск ракеты и саму зенитную установку.

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