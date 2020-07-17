Задержанного куратора "ДНР" могут привлечь к суду по МН17, - Офис генпрокурора

Фото: замгенпрокурора Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)

Украина готова обеспечить участие Андрея Кунавина в судебном процессе в Гааге

Задержанного в Киеве куратора так называемой "Донецкой народной республики" могут привлечь к суду по делу о катастрофе МН17 на Донбассе. Украинская сторона готова сделать для этого все от нее зависящее.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В ожидании наказания: что происходит с делом МН17 спустя шесть лет".

Отметим, 7 июля в Киеве задержали Андрея Кунавина, который считается куратором так называемого "разведывательного управления ДНР" и коммуникатором между боевиками и российскими чиновниками.

Как сообщил в комментарии РБК-Украина руководитель украинской стороны в Совместной следственной группе (JIT), замгенпрокурора Гюндуз Мамедов, международное следствие проинформировано об этом задержании.

"Если будут основания для привлечения этого подозреваемого к расследованию международной JIT или к судебному процессу в Нидерландах, то мы сделаем все от себя зависящее", - добавил Мамедов.

Напомним, по данным следствия, вышеуказанный куратор продолжал выполнять задания российских спецслужб в Киеве и руководил агентурной сетью.

Имя задержанного раскрыли расследователи из Bellingcat; по их данным, Кунавин имеет связи с криминальным миром и "элитой" в Москве, а его показания в Нидерландах могли бы помочь довести цепочку обвиняемых до самых высокопоставленных чиновников в Кремле.