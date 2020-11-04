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Куратора разведки "ДНР" оставили под арестом до Нового года

Киев, Среда 04 ноября 2020 17:54
Куратора разведки "ДНР" оставили под арестом до Нового года
Фото: следствие допускает, что подозреваемый был агентом под прикрытием (УНИАН)
Автор: Олег Черныш

Шевченковский районный суд Киева до 26 декабря продлил арест Андрея Кунавина, которого украинские правоохранители считают куратором так называемого "разведывательного управления Донецкой народной республики". Следствие изучает версию того, что он на самом деле агент СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Кунавин является фигурантом дела о катастрофе самолета "Малазийских авиалиний" рейса MH17, сбитого в Донецкой области 17 июля 2014 года.

Его задержали в Киеве 7 июля 2020 года, в конце октября следствие и прокуратура попросили суд продлить содержание под стражей. Как отмечает следствие, еще продолжается расшифровка перехваченных телефонных переговоров Кунавина и изучается круг его общения. Кроме того, проверяется версия, что он мог быть внештатным сотрудником Службы безопасности Украины, внедренным в ряды боевиков под прикрытием.

В то же время в решении суда говорится, что у Кунавина в личных вещах обнаружено резюме "начальника разведывательного управления ДНР". Суд продлил арест до 26 декабря включительно без альтернативы залога.

Напомним, имя "куратора" раскрыла международная группа журналистов-расследователей Bellingcat почти сразу после его задержания в Киеве.

В Офисе генерального прокурора не исключили, что Кунавина могут привлечь к суду по МН17.

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