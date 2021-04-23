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"Куратор розвідки ДНР" пішов на угоду зі слідством

Автор: Олег Черниш

Підозрюваний Андрій Кунавін уклав угоду зі слідством. Служба безпеки України називала його куратором так званого "розвідувального управління ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Підприємець Кунавін був затриманий українськими правоохоронцями в Києві 7 липня 2020 року. СБУ заявила, що він є позаштатним співробітником російського Головного розвідувального управління і курирував на цій посаді розвідку бойовиків "ДНР".

Крім того, він спілкувався з керівниками "розвідуправління" ДНР, які причетні до катастрофи малазійського Боїнга в Донецькій області. Відповідні аудіозаписи оприлюднила Служби безпеки України.

Кунавін був поміщений під варту без права на заставу.

Як випливає з судових матеріалів в грудні 2020 року з арештованого зняли підозру у створенні терористичної організації (ч.1 ст.258-3 КК, загрожувало до 15 років в'язниці) і замінили її на підозру в фінансуванні тероризму (ч.2 ст. 258- 5, від 8 до 10 років в'язниці).

"Між прокурором і підозрюваним укладено угоду про визнання винуватості", - сказано в матеріалах суду.

В кінці грудня справа була передана до суду, але в січні поточного року суддя Шевченківського суду повернув його прокурору. Він також відмовився затвердити угоду обвинуваченого зі слідством. Зазначений вердикт суду з мотивацією публічно не оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Правоохоронці були змушені продовжити розслідування кримінального провадження. Його терміни були продовжені до початку червня, Кунавін залишається під вартою.

Нагадаємо, 7 червня 2020 року в Києві затримали українця, який брав активну участь у створенні так званого "Розвідувального управління ДНР".

Пізніше, ім'я "куратора" розкрила міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat.

Повідомлялося, що Кунавін може стати ключовим свідком у справі МН17. в Офісі генерального прокурора не виключили, що "куратора розвідки ДНР" можуть притягнути до суду за МН17.

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Новини України ДНРрозвідкаследствиеМН17
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