В Bellingcat назвали фамилию задержанного по делу MH17 "куратора" боевиков

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

В деле о катастрофе малайзийского самолета может появиться важный свидетель

Международная группа журналистов-расследователей Bellingcat установила личность задержанного в Киеве мужчины, который может стать ключевым свидетелем в суде по делу рейса MH17. Имя человека, которого СБУ называет "куратором" боевиков "ДНР", Андрей Кунавин.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По данным Bellingcat, Кунавин имеет связи как с криминальным миром, с людьми, которые находятся под международными санкциями, так и с "элитой" в Москве.

В перехваченных СБУ разговорах Кунавин ссылается на экс-помощника президента России Владислава Суркова и директора ФСБ России Александра Бортникова. Его собеседники, генерал-майор ГРУ Сергей Дубинский (позывной Хмурый) и другой обвиняемый по делу MH17, гражданин Украины Леонид Харченко (позывной Крот), верят ему и разговаривают с ним с уважением, отметили в Bellingcat.

По словам журналиста-расследователя Христо Грозева, показания Кунавина могут помочь следствию в Нидерландах довести "цепочку" обвиняемых по делу MH17 до самого высокопоставленного чиновника, давшего разрешение на получение "Бука" боевиками.

Напомним, 7 июля стало известно о задержании украинца, который принимал активное участие в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР".

В июне Международный суд ООН продолжил рассмотрение дела MH17. В результате катастрофы самолета погибли 298 человек. Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что малайзийский самолет был сбит ракетой с российской зенитной установки "Бук".

В ходе судебных заседаний сторона обвинения обнародовала фотографии транспортировки российского "Бука" в Украину.

Также в деле MH17 появился новый свидетель, который утверждает, что видел запуск ракеты и саму зенитную установку.