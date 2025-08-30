"Кур'єр" Glovo у шоломі? У поліції розповіли, кого розшукують за вбивство Парубія

Поліція не розкриває деталей щодо стрільця, який вбив екс-голову Верховної Ради Андрія Парубія 30 серпня. Проте відомо, що підозрюваний міг бути замаскований під кур'єра Glovo.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГУНП у Львівській області Олександра Шляховського на брифінгу.
"Ми встановлюємо особу, яка була в шоломі і мала ззовні схожий одяг (як у кур'єрів Glovo, - ред.), яка попередньо може бути причетна до скоєння злочину", - сказав Шляховський.
Варто додати, що раніше у мережі опублікували відео нібито моменту нападу на Андрія Парубія. На кадрах видно, що невідома особа, ймовірно, чоловік у шоломі та з пакунком сервісу доставки їжі Glovo підійшов до Парубія та здійснив кілька пострілів.
У поліції заявили, що ще не встановили особу нападника. Також правоохоронці заперечили, що вийшли на слід підозрюваного.
У суботу, 30 серпня, стало відомо, що у Львові вбили Андрія Парубія - колишнього спікера парламенту. За даними поліції, невідомий здійснив близько восьми пострілів.
У Львові оголосили спецоперацію "Сирена". Розслідування ведуть поліція, СБУ та прокуратура.
Поліція розглядає декілька версій злочину, не виключає і російський слід.
Більше про вбивство Андрія Парубія - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.