RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

"Курьер" Glovo в шлеме? В полиции рассказали, кого разыскивают за убийство Парубия

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция не раскрывает деталей о стрелке, который убил экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия 30 августа. Однако известно, что подозреваемый мог быть замаскирован под курьера Glovo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГУНП во Львовской области Александра Шляховского на брифинге.

"Мы устанавливаем лицо, которое было в шлеме и имело внешне похожую одежду (как у курьеров Glovo, - ред.), которая предварительно может быть причастна к совершению преступления", - сказал Шляховский.

Стоит добавить, что ранее в сети опубликовали видео якобы момента нападения на Андрея Парубия. На кадрах видно, что неизвестный, вероятно, мужчина в шлеме и с рюкзаком сервиса доставки еды Glovo подошел к Парубию и произвел несколько выстрелов.

В полиции заявили, что еще не установили личность нападавшего. Также правоохранители отрицают, что вышли на след подозреваемого.

 

 

Убийство Андрея Парубия

В субботу, 30 августа, стало известно, что во Львове убили Андрея Парубия - бывшего спикера парламента. По данным полиции, неизвестный произвел около восьми выстрелов.

Во Львове объявили спецоперацию "Сирена", расследование ведут полиция, СБУ и прокуратура.

Полиция рассматривает несколько версий преступления, не исключает и российский след.

Больше об убийстве Андрея Парубия - узнайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей ПарубийЛьвовПолицейские