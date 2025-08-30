"Курьер" Glovo в шлеме? В полиции рассказали, кого разыскивают за убийство Парубия

Полиция не раскрывает деталей о стрелке, который убил экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия 30 августа. Однако известно, что подозреваемый мог быть замаскирован под курьера Glovo.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГУНП во Львовской области Александра Шляховского на брифинге.

"Мы устанавливаем лицо, которое было в шлеме и имело внешне похожую одежду (как у курьеров Glovo, - ред.), которая предварительно может быть причастна к совершению преступления", - сказал Шляховский.

Стоит добавить, что ранее в сети опубликовали видео якобы момента нападения на Андрея Парубия. На кадрах видно, что неизвестный, вероятно, мужчина в шлеме и с рюкзаком сервиса доставки еды Glovo подошел к Парубию и произвел несколько выстрелов.

В полиции заявили, что еще не установили личность нападавшего. Также правоохранители отрицают, что вышли на след подозреваемого.