"Курьер" Glovo в шлеме? В полиции рассказали, кого разыскивают за убийство Парубия
Полиция не раскрывает деталей о стрелке, который убил экс-главу Верховной Рады Андрея Парубия 30 августа. Однако известно, что подозреваемый мог быть замаскирован под курьера Glovo.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГУНП во Львовской области Александра Шляховского на брифинге.
"Мы устанавливаем лицо, которое было в шлеме и имело внешне похожую одежду (как у курьеров Glovo, - ред.), которая предварительно может быть причастна к совершению преступления", - сказал Шляховский.
Стоит добавить, что ранее в сети опубликовали видео якобы момента нападения на Андрея Парубия. На кадрах видно, что неизвестный, вероятно, мужчина в шлеме и с рюкзаком сервиса доставки еды Glovo подошел к Парубию и произвел несколько выстрелов.
В полиции заявили, что еще не установили личность нападавшего. Также правоохранители отрицают, что вышли на след подозреваемого.
Убийство Андрея Парубия
В субботу, 30 августа, стало известно, что во Львове убили Андрея Парубия - бывшего спикера парламента. По данным полиции, неизвестный произвел около восьми выстрелов.
Во Львове объявили спецоперацию "Сирена", расследование ведут полиция, СБУ и прокуратура.
Полиция рассматривает несколько версий преступления, не исключает и российский след.
Больше об убийстве Андрея Парубия - узнайте в материале РБК-Украина.