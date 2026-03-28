Купили квартиру на "вторинці"? Що треба терміново зробити, щоб не залишитися без світла

Після купівлі житла українцям потрібно не лише оформити право власності, а й переукласти договори на електроенергію. Інакше є ризик залишитися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Чому це обов’язково

Фахівці нагадують, що після купівлі житла на вторинному ринку потрібно переоформити на нового власника договори:

на розподіл електроенергії;

на постачання електроенергії.

Ці договори укладаються окремо - з оператором системи розподілу та з постачальником.

Якщо цього не зробити, новий власник може несподівано залишитися без електроенергії. Наприклад, попередній власник може розірвати договір на постачання і не повідомити про це. У такому випадку постачальник надсилає заявку на відключення, адже бездоговірне споживання електроенергії є незаконним.

Як оформити договори онлайн

Щоб уникнути таких ситуацій, у ДТЕК радять одразу оформити нові договори через сервіс "єдине вікно".

Він дозволяє одночасно подати заявки на обидва договори без відвідування офісів.

Для цього потрібно:

перейти у розділ "Укласти договір" на сайті,

заповнити коротку анкету про житло,

завантажити необхідні документи,

обрати постачальника зі списку,

вказати персональні дані.

Якщо власник не має можливості самостійно займатися оформленням, це може зробити довірена особа за наявності нотаріально завіреного доручення.

У компанії додають, що всі етапи оформлення можна відстежувати в особистому онлайн-кабінеті. Після завершення процедури користувач отримає повідомлення на електронну пошту.