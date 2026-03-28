Купили квартиру на "вторичке"? Что надо срочно сделать, чтобы не остаться без света

После покупки жилья украинцам нужно не только оформить право собственности, но и перезаключить договоры на электроэнергию. Иначе есть риск остаться без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Почему это обязательно

Специалисты напоминают, что после покупки жилья на вторичном рынке нужно переоформить на нового владельца договоры:

на распределение электроэнергии;

на поставку электроэнергии.

Эти договоры заключаются отдельно - с оператором системы распределения и с поставщиком.

Если этого не сделать, новый владелец может неожиданно остаться без электроэнергии. Например, предыдущий владелец может расторгнуть договор на поставку и не сообщить об этом. В таком случае поставщик направляет заявку на отключение, ведь бездоговорное потребление электроэнергии является незаконным.

Как оформить договоры онлайн

Чтобы избежать таких ситуаций, в ДТЭК советуют сразу оформить новые договоры через сервис "единое окно".

Он позволяет одновременно подать заявки на оба договора без посещения офисов.

Для этого нужно:

перейти в раздел "Заключить договор" на сайте,

заполнить короткую анкету о жилье,

загрузить необходимые документы,

выбрать поставщика из списка,

указать персональные данные.

Если владелец не имеет возможности самостоятельно заниматься оформлением, это может сделать доверенное лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.

В компании добавляют, что все этапы оформления можно отслеживать в личном онлайн-кабинете. После завершения процедуры пользователь получит уведомление на электронную почту.