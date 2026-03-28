ua en ru
Сб, 28 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Купили квартиру на "вторичке"? Что надо срочно сделать, чтобы не остаться без света

06:40 28.03.2026 Сб
2 мин
Украинцы могут дистанционно переоформить договоры
aimg Татьяна Веремеева
Купили квартиру на "вторичке"? Что надо срочно сделать, чтобы не остаться без света Фото: После покупки квартиры важно переоформить договоры на электроэнергию (Getty Images)

После покупки жилья украинцам нужно не только оформить право собственности, но и перезаключить договоры на электроэнергию. Иначе есть риск остаться без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Почему это обязательно

Специалисты напоминают, что после покупки жилья на вторичном рынке нужно переоформить на нового владельца договоры:

  • на распределение электроэнергии;
  • на поставку электроэнергии.

Эти договоры заключаются отдельно - с оператором системы распределения и с поставщиком.

Если этого не сделать, новый владелец может неожиданно остаться без электроэнергии. Например, предыдущий владелец может расторгнуть договор на поставку и не сообщить об этом. В таком случае поставщик направляет заявку на отключение, ведь бездоговорное потребление электроэнергии является незаконным.

Как оформить договоры онлайн

Чтобы избежать таких ситуаций, в ДТЭК советуют сразу оформить новые договоры через сервис "единое окно".

Он позволяет одновременно подать заявки на оба договора без посещения офисов.

Для этого нужно:

  • перейти в раздел "Заключить договор" на сайте,
  • заполнить короткую анкету о жилье,
  • загрузить необходимые документы,
  • выбрать поставщика из списка,
  • указать персональные данные.

Если владелец не имеет возможности самостоятельно заниматься оформлением, это может сделать доверенное лицо при наличии нотариально заверенной доверенности.

В компании добавляют, что все этапы оформления можно отслеживать в личном онлайн-кабинете. После завершения процедуры пользователь получит уведомление на электронную почту.

Ранее РБК-Украина рассказывало о программе "СвітлоДім", которая компенсирует расходы на установку автономных источников энергии для многоквартирных домов, чтобы обеспечить свет, воду и лифты во время отключений.

Также мы писали, что в Украине упростили установку солнечных электростанций на зданиях. Теперь для монтажа не нужны сложные разрешения или регистрации - достаточно технического обследования, что должно ускорить развитие автономной энергетики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Электроэнергия Покупка жилья
Новости
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аналитика
