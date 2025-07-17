За добу 160 зіткнень, ворог атакував на десяти напрямках: карта бойових дій

Протягом минулої доби, 16 липня, на фронті відбулось 160 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Лиманському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 13 разів штурмував у районах Вовчанська, Зеленого, Строївки та в бік Кудіївки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Новий Мир, Надія, Карпівка, Колодязі, Ямполівка, Зелена Долина, Торське та у бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку, в районі Григорівки та у бік Виїмки, противник чотири рази атакував.

На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень у районі Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак в районах Щербинівки, Неліпівки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка та Олексіївка.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував у районах населених пунктів Піддубне, Мирне, Вільне Поле, Воскресенка та Зелене Поле.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила більше 1,038 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 1190 осіб. Також Сили оборони уразили: