РФ хоче навести понтони для штурму Куп’янська, але ЗСУ зривають ці плани, - ОТУ "Харків"

Російські окупанти хочуть навести понтонні переправи для бронетехніки через річку Оскіл, щоб мати умови для оточення чи штурму міста Куп'янськ, але Збройні сили України (ЗСУ) зривають ці плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичного угрупування (ОТГ) "Харків" Павла Шамшина в ефірі телемарафону.

За словами Шамшина, ситуація у районі Дворічної залишається напруженою. Ворог продовжує перекидати піхоту на західний берег річки Оскіл, щоб розширити плацдарм й загрози для Куп'янська з півночі.

"Мета росіян очевидна - підготувати умови для оточення або штурму міста. Але щоб реалізувати ці плани, ворогу треба навести надійні переправи через Оскіл, а саме понтони, якими вони змогли б перекидати бронетехніку", - додав він, але зауважив, що спроби ворога зриваються щільним вогнем Сил оборони.

Як відзначив речник ОТГ, росіяни регулярно намагаються наводити такі переправи, але успіху не мають - аеророзвідка Сил оборони спостерігає за річкою й застосовує усі необхідні вогневі засоби у разі виявлення наближення ворожої спецтехніки.

"Наразі переправ, якими росіяни могли б перекидати техніку на західний берег Оскола, у ворога немає", - зауважив він.