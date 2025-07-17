ua en ru
Чт, 17 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ хоче навести понтони для штурму Куп’янська, але ЗСУ зривають ці плани, - ОТУ "Харків"

Четвер 17 липня 2025 11:50
UA EN RU
РФ хоче навести понтони для штурму Куп’янська, але ЗСУ зривають ці плани, - ОТУ "Харків" Ілюстративне фото: РФ хоче навести понтони для штурму Куп’янська, але ЗСУ зривають ці плани (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти хочуть навести понтонні переправи для бронетехніки через річку Оскіл, щоб мати умови для оточення чи штурму міста Куп'янськ, але Збройні сили України (ЗСУ) зривають ці плани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичного угрупування (ОТГ) "Харків" Павла Шамшина в ефірі телемарафону.

За словами Шамшина, ситуація у районі Дворічної залишається напруженою. Ворог продовжує перекидати піхоту на західний берег річки Оскіл, щоб розширити плацдарм й загрози для Куп'янська з півночі.

"Мета росіян очевидна - підготувати умови для оточення або штурму міста. Але щоб реалізувати ці плани, ворогу треба навести надійні переправи через Оскіл, а саме понтони, якими вони змогли б перекидати бронетехніку", - додав він, але зауважив, що спроби ворога зриваються щільним вогнем Сил оборони.

Як відзначив речник ОТГ, росіяни регулярно намагаються наводити такі переправи, але успіху не мають - аеророзвідка Сил оборони спостерігає за річкою й застосовує усі необхідні вогневі засоби у разі виявлення наближення ворожої спецтехніки.

"Наразі переправ, якими росіяни могли б перекидати техніку на західний берег Оскола, у ворога немає", - зауважив він.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби, 16 липня, як писав Генеральний штаб ЗСУ, на фронті відбулось 160 бойових зіткнень. Найбільше окупанти тиснули на Покровському та Лиманському напрямках. Саме на Куп'янському напрямку ворог атакував тричі - в районах населених пунктів Кіндрашівка, Синьківка та Загризове.

Тим часом Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони показало відео у якому боєць спецпідрозділу ГУР самотужки стримав штурм російських сил на Куп'янському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куп'янськ Війна в Україні
Новини
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Трамп може завершити війну в Україні до кінця року: Єрмак пояснив, як саме
Аналітика
Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко