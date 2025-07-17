Один проти п’яти: боєць ГУР самотужки стримав штурм на Куп’янському напрямку (відео)

На Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР самотужки стримав штурм російських сил, які чисельно переважали його. У відповідь ворог застосував заборонений отруйний газ, міномети та FPV-дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки МО України.

Під час бойових дій на Куп’янському напрямку боєць спецпідрозділу ГУР МО України “Братство" самотужки стримав штурм сил п'яти окупантів.

У відповідь на ефективний опір українського воїна окупанти вдалися до заборонених методів ведення війни - застосували отруйний газ. Ба більше, після цього позицію накрили щільним мінометним вогнем і атаками FPV-дронів.

"Боєць зазнав множинних осколкових поранень та отруєння невідомою речовиною, що спричинило періодичну втрату свідомості. Подальше утримання позиції в таких умовах стало неможливим", - зауважили в ГУР.

Командування ухвалило єдине можливе рішення - евакуювати бійця. Попри активну роботу ворожих FPV-дронів, група евакуації змогла прорватися до пораненого, винести його з-під вогню та доставити до стабілізаційного пункту.

"Завдяки злагодженим діям і високому професіоналізму спецпризначенців позицію вдалося не лише втримати, а й відкинути противника від неї", - додали в розвідці.