UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба про інцидент з безпілотником: щоб запобігти такому, треба вигнати РФ із Криму

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Інциденти, подібні до збиття американського безпілотника російськими винищувачами над Чорним морем, неминучі, поки Росія не піде з Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Поки Росія контролює Крим, подібні інциденти будуть неминучі, і Чорне море не буде безпечним місцем. Тому єдиний спосіб запобігти таким інцидентам - це вигнати Росію з Криму", - заявив він.

Міністр додав, що не очікує дипломатичної ескалації через інцидент.

Нагадаємо, 14 березня російський Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Зіткнення сталося за 120 км від Криму.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже доповіли президенту США Джо Байдену.

Додамо, що генерал НАТО поінформував союзників про збиття американського дрона над Чорним морем.

Крім того, Росія намагатиметься дістати уламки американського дрона MQ-9 Reaper, збитого російським винищувачем Су-27 над Чорним морем.

Все, що відомо про інцидент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДмитро КулебаВійна Росії проти України