Кулеба про інцидент з безпілотником: щоб запобігти такому, треба вигнати РФ із Криму

"Поки Росія контролює Крим, подібні інциденти будуть неминучі, і Чорне море не буде безпечним місцем. Тому єдиний спосіб запобігти таким інцидентам - це вигнати Росію з Криму", - заявив він.

Міністр додав, що не очікує дипломатичної ескалації через інцидент.

Нагадаємо, 14 березня російський Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Зіткнення сталося за 120 км від Криму.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже доповіли президенту США Джо Байдену.

Додамо, що генерал НАТО поінформував союзників про збиття американського дрона над Чорним морем.

Крім того, Росія намагатиметься дістати уламки американського дрона MQ-9 Reaper, збитого російським винищувачем Су-27 над Чорним морем.

Все, що відомо про інцидент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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