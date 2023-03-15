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Кулеба об инциденте с беспилотником: чтобы предотвратить подобное, надо выгнать РФ из Крыма

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Инциденты, подобные сбитию американского беспилотника российскими истребителями над Черным морем, неизбежны, пока Россия не уйдет из Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"Пока Россия контролирует Крым, подобные инциденты будут неизбежны, и Черное море не будет безопасным местом. Поэтому единственный способ предотвратить такие инциденты - это выгнать Россию из Крыма", - заявил он.

Министр добавил, что не ожидает дипломатической эскалации из-за инцидента.

Напомним, 14 марта российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Столкновение произошло в 120 км от Крыма.

Позже стало известно, что об инциденте уже доложили президенту США Джо Байдену.

Добавим, что генерал НАТО проинформировал союзников о сбитии американского дрона над Черным морем.

Кроме того, Россия будет пытаться достать обломки американского дрона MQ-9 Reaper, сбитого российским истребителем Су-27 над Черным морем.

Все, что известно об инциденте, - читайте в материале РБК-Украина.

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