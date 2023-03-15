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Кулеба про інцидент з безпілотником: щоб запобігти такому, треба вигнати РФ із Криму

Новость на русском →
Середа 15 березня 2023 17:14
Кулеба про інцидент з безпілотником: щоб запобігти такому, треба вигнати РФ із Криму Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Інциденти, подібні до збиття американського безпілотника російськими винищувачами над Чорним морем, неминучі, поки Росія не піде з Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Поки Росія контролює Крим, подібні інциденти будуть неминучі, і Чорне море не буде безпечним місцем. Тому єдиний спосіб запобігти таким інцидентам - це вигнати Росію з Криму", - заявив він.

Міністр додав, що не очікує дипломатичної ескалації через інцидент.

Нагадаємо, 14 березня російський Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Зіткнення сталося за 120 км від Криму.

Пізніше стало відомо, що про інцидент уже доповіли президенту США Джо Байдену.

Додамо, що генерал НАТО поінформував союзників про збиття американського дрона над Чорним морем.

Крім того, Росія намагатиметься дістати уламки американського дрона MQ-9 Reaper, збитого російським винищувачем Су-27 над Чорним морем.

Все, що відомо про інцидент, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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