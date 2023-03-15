Кулеба об инциденте с беспилотником: чтобы предотвратить подобное, надо выгнать РФ из Крыма
Инциденты, подобные сбитию американского беспилотника российскими истребителями над Черным морем, неизбежны, пока Россия не уйдет из Крыма.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
"Пока Россия контролирует Крым, подобные инциденты будут неизбежны, и Черное море не будет безопасным местом. Поэтому единственный способ предотвратить такие инциденты - это выгнать Россию из Крыма", - заявил он.
Министр добавил, что не ожидает дипломатической эскалации из-за инцидента.
Напомним, 14 марта российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Столкновение произошло в 120 км от Крыма.
Позже стало известно, что об инциденте уже доложили президенту США Джо Байдену.
Добавим, что генерал НАТО проинформировал союзников о сбитии американского дрона над Черным морем.
Кроме того, Россия будет пытаться достать обломки американского дрона MQ-9 Reaper, сбитого российским истребителем Су-27 над Черным морем.
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