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Главная » Новости » Война в Украине

Пулемет уничтожил крылатую ракету РФ: пограничники показали первые фото

12:24 20.08.2026 Чт
2 мин
Куда именно направлялась вражеская цель?
aimg Юлия Капитонова
Пулемет уничтожил крылатую ракету РФ: пограничники показали первые фото Фото: Еще одна российская ракета успешно уничтожена (DPSUkr)
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Одну из российских крылатых ракет, которая ночью 20 августа атаковала Украину, удалось обезвредить с помощью обыкновенного пулемета.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничники сбили крылатую ракету из пулемета", - сказано в сообщении ГПСУ.

По словам пограничников, успешный перехват вражеской цели произошел в Киевской области.

Это удалось сделать одной из мобильных огневых групп. Как оказалось, защитники уничтожили крылатую ракету, которая летела непосредственно на Киев.

Пулемет уничтожил крылатую ракету РФ: пограничники показали первые фото

Еще одна крылатая ракета РФ не смогла прорваться на Киев 20 августа (Фото: DPSUkr)

В Государственной пограничной службе также подчеркнули, что она не нанесла никакого вреда мирному населению Украины, жилью людей или их имуществу.

Пулемет уничтожил крылатую ракету РФ: пограничники показали первые фото

Еще одна крылатая ракета РФ не смогла прорваться на Киев 20 августа (Фото: DPSUkr)

"Сбитая цель упала за пределами населенных пунктов", - уточнили пограничники.

Пулемет уничтожил крылатую ракету РФ: пограничники показали первые фото

Еще одна крылатая ракета РФ не смогла прорваться на Киев 20 августа (Фото: DPSUkr)

Кстати, в минувшую ночь российские захватчики использовали для атаки на Украину ракеты и дроны разных типов.

Пулемет уничтожил крылатую ракету РФ: пограничники показали первые фото

Еще одна крылатая ракета РФ не смогла прорваться на Киев 20 августа (Фото: DPSUkr)

Утром Воздушные силы ВСУ подтвердили, что ПВО смогла обезвредить 186 вражеских целей, в том числе 39 ракет.

Также стало известно, что ночью 20 августа главными целями противника были Киев и область.

Согласно последним данным, эта атака РФ оборвала жизни уже 14 гражданских.

Все последствия нового удара России по Украине можно узнать в материале РБК-Украина "Залпы баллистики, погибшие, блэкауты: главное о массированной атаке на Киев и область".

Кроме того, мы опубликовали специальный репортаж из столицы - смотрите фото и видео.

Также читайте, как в Минобороны РФ цинично прокомментировали убийства гражданских в Украине 20 августа.

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