У Кулеби різко відповіли на випади Лаврова щодо відмови Зеленського від переговорів

Зазначимо, що Лавров в інтерв'ю "Россия 1" сказав, що, Україна піде на переговори тільки після своєї перемоги.

"І потім, коли "Росія піде із українських земель", вони будуть готові розмовляти, нав'язуючи нам свої умови. У цьому їх активно підтримують навіть потурають їм Лондон, Вашингтон, Брюссель", - сказав він.

Ніколенко зазначив, що інтерв'ю Лаврова демонструє безпорадність російської дипломатії.

"Ставши нерукоподаваним за кордоном, главі МЗС РФ не залишилося нічого, окрім як відпрацьовувати роль пропагандиста для внутрішнього споживача", - написав він.

За його словами, як не намагається російська верхівка, а зламати волю українського лідера Володимира Зеленського не може.

"Біситься від своєї слабкості, тому і поширює нісенітниці про "вказівки" із Вашингтона та Лондона", - зазначив він.

Ніколенко додав, що режим Путіна втратив свій шанс на переговори, адже з терористами переговори не ведуть.

"А на Лаврова чекає попереду іще багато інтерв‘ю - в Гаазі, Бучі, Маріуполі або в іншому місті, яке буде визначене як місце проведення трибуналу над російськими воєнними злочинцями", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна готова вести перемовини з Росією, але лише за правління нового президента. Він зробив таку заяву після того, як Путін підписав договір про так званий "вступ до складу РФ нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Пізніше президент затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з російським диктатором.

Зеленський також закликав лідерів країн G7 відмовитися від переговорів з Путіним.

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