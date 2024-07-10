Кулеба на зустрічі з Сійярто: мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах

"Зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Я поінформував Петера про ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого саміту миру. У цьому контексті я наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах", - написав Кулеба.

Міністр наголосив, що нещодавня атака Росії на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз демонструє, що поступливість диктатору Володимиру Путіну не дає результату, тому що він продовжує прагнути війни, і "ми повинні спільно змусити його прийняти справедливий і міцний мир".

"Упродовж домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, ми також обговорили подальші спільні кроки щодо розвитку двосторонніх відносин", - додав глава МЗС.