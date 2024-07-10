Кулеба на встрече с Сийярто: мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах

"Встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Я проинформировал Петера о ситуации на передовой, а также о подготовке ко второму саммиту мира. В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах", - написал Кулеба.

Министр подчеркнул, что недавняя атака России на детскую больницу "Охматдет" еще раз демонстрирует, что уступчивость диктатору Владимиру Путину не дает результата, потому что он продолжает стремиться к войне, и "мы должны совместно заставить его принять справедливый и крепкий мир".

"На протяжении договоренностей, достигнутых во время недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, мы также обсудили дальнейшие совместные шаги по развитию двусторонних отношений", - добавил глава МИД.