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Кулеба заверил, что для украинцев открыта граница с Беларусью

Автор: Юлия Струк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Александра Лукашенко о закрытии Беларусью границы с Украиной. По его словам, наши граждане могут ее пересекать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой выступление Кулебы в ходе форума "Украина 30. Международная политика".

"Заявления его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдут ни один факт-чекинг потому, что это просто не соответствует действительности, как и его заявления о том, что граница закрылась. По моей информации, на сейчас граница работает", - заверил министр.

Напомним, ранее на выходных Государственная пограничная служба заявила, что нет никаких признаков закрытия границы с Беларусью.

Как писало РБК-Украина, 2 июля Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь.

Лукашенко также объявил о том, что на территории Беларуси якобы обнаружили "спящие террористические ячейки", которые назывались "отрядами самообороны". К этим ячейкам, по его словам, причастны Украина, Германия, США, Польша и Литва.

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Александр ЛукашенкоБеларусьграницаДмитрий Кулеба