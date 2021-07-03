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Пограничники о закрытии Беларусью границы с Украиной: нет никаких признаков

Новина українською →
Беларусь, Суббота 03 июля 2021 13:22
Пограничники о закрытии Беларусью границы с Украиной: нет никаких признаков Фото: украинские пограничники не фиксируют никаких признаков закрытия Беларусью границы с нашим государством (dpsu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Беларусь заявила о закрытии границы с Украиной. Однако Государственная пограничная служба заявила, что нет никаких признаков закрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Указано, что вчера вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Беларуси, что они с 20:00 пятницы, 2 июля, перешли на усиленную охрану границы.

"Стоит отметить, что такое усиление - это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День республики. За прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2000 человек, а в обратном направлении - более 1700 человек" - информируют украинские пограничники.

Подчеркивается, что эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными.

"Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, не наблюдается", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 июля Александр Лукашенко заявил, что поручил белорусским пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Свое решение он объяснил якобы потоком оружия из Украины в Беларусь.

Он также объявил о том, что на территории Беларуси якобы обнаружили "спящие террористические ячейки", которые назывались "отрядами самообороны". К этим ячейкам, по словам Лукашенко, причастн Украина, Германия, США, Польша и Литва.

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Государственная пограничная служба Беларусь граница
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