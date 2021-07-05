Кулеба запевнив, що для українців відкритий кордон з Білоруссю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву Олександра Лукашенка про закриття Білоруссю кордону з Україною. За його словами, наші громадяни можуть його перетинати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням виступ Кулеби в ході форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

"Заяви його про контрабанду зброї з України в Білорусь не пройдуть жоден факт-чекінг тому, що це просто не відповідає дійсності, як і його заяви про те, що кордон закрився. За моєю інформацією, станом на зараз кордон працює", - запевнив міністр.

Нагадаємо, раніше на вихідних Державна прикордонна служба заявила, що немає ніяких ознак закриття кордону з Білоруссю.

Як писало РБК-Україна, 2 липня Лукашенко заявив, що доручив білоруським прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Своє рішення він пояснив нібито потоком зброї з України в Білорусь.

Лукашенко також оголосив про те, що на території Білорусі нібито виявили "сплячі терористичні осередки", які називалися "загонами самооборони". До цих осередків, за його словами, причетні Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.