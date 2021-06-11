Кулеба: запуск "Северного потока-2" не повлияет на действующий контракт на транзит газа

"Даже если "Северный поток-2" начнет работать и газ потечет. Во-первых, это никоим образом не влияет на контракт, который уже действует, о транзите газа на 5 лет на очень выгодных для Украины условиях", - сказал он.

Кулеба также заверил, что после запуска российского газопровода украинская газотранспортная система не будет простаивать.

"Во-вторых, не будет ситуации, что мы потеряем деньги от транзита, потому что наша ГТС не будет пустой, я вас уверяю", - подчеркнул министр.

Глава МИД добавил, что "Северный поток-2" угрожает не только украинской экономике, но и безопасности.

"В-третьих, это очень важно, у нас сводят ситуацию с "Северным потоком-2" к миллиардам долларов за транзит, но там есть куча рисков, которые с ним связаны, и мы постоянно подчеркиваем партнерам, что это прежде всего о безопасности Украины", - резюмировал Кулеба.