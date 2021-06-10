ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Шмыгаль назвал "Северный поток-2" экономическим оружием Кремля

Новина українською →
Киев, Четверг 10 июня 2021 08:50
Шмыгаль назвал "Северный поток-2" экономическим оружием Кремля Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Украина будет настаивать на остановке строительства "Северного потока-2". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал этот газопровод оружием Кремля.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина".

По его словам, это "экономическое оружие Кремля", которое будет использоваться против Украины, Европы и США.

"Во-первых, санкции США все еще могут быть возвращены. Во-вторых, мы боремся не одни. Целый ряд европейских стран выступает против достройки", - сказал премьер-министр.

Ранее сообщалось, что в Берлине рассчитывают на конкретный прогресс в переговорах с США по "Северному потоку-2" и продлить договор о транзите газа через Украину.

Напомним, Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский призывал США не допустить завершения строительства и запуска "Северного потока-2". По словам Зеленского, таким образом Европа "дает оружие в руки врагу".

Кроме того, американский сенатор Джин Шахин выразила надежду, что в этом году США введут новые санкции против "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Денис Шмыгаль Северный поток-2 Владимир Путин
NEWS
Путин о переговорах с Зеленским: нам всегда есть что обсудить
Путин о переговорах с Зеленским: нам всегда есть что обсудить
DAILY
Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Давят на газ. Как Россия достраивает "Северный поток - 2" и на что надеется Украина