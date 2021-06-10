В России заявили, что заполнение "Северного потока-2" газом начнется завтра
Морская часть первой нитки газопровода "Северного потока-2" технически завершена. Заполнение газом потока начнется 11 июня.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оператора "Северного потока-2".
"Морская часть первой нитки "Северного потока-2" технически завершена, сообщил оператор. Заполнение "Северного потока-2" газом начнется 11 июня", - говорится в сообщении.
Напомним, в материале РБК-Украина "Как Россия достраивает "Северный поток-2" и на что надеется Украина" эксперты отметили, что санкции против оператора "Северного потока-2" могут быть возвращены. По сути, отмечают специалисты, США сохранили весь пакет ограничений, наложенных на это проект, а приостановили санкции лишь конкретно против Nord Stream 2 AG и ее руководства.
Ранее в Госдепе США заявили РБК-Украина, что американские власти регулярно взаимодействует с украинскими официальными лицами по поводу "Северного потока-2". Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине.
Польша заявила, что разочарована решением США снять санкции с оператора "Северного потока-2". Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что изменение политики США в отношении Германии основывается на "ложных надеждах" возобновить отношения с Евросоюзом".