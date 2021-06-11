Кулеба: запуск "Північного потоку-2" не вплине на чинний контракт на транзит газу

"Навіть якщо "Північний потік-2" почне працювати і газ потече. По-перше, це жодним чином не впливає на контракт, який вже діє, про транзит газу на 5 років на дуже вигідних для України умовах", - сказав він.

Кулеба також запевнив, що після запуску російського газопроводу українська газотранспортна система не буде простоювати.

"По-друге, не буде ситуації, що ми втратимо гроші від транзиту, бо наша ГТС не буде пустою, я вас запевняю", - наголосив міністр.

Глава МЗС додав, що "Північний потік-2" загрожує не тільки українській економіці, але й безпеці.

"По-третє, це дуже важливо, у нас зводять ситуацію з "Північним потоком-2" до мільярдів доларів за транзит, але там є купа ризиків, які з ним пов'язані, і ми постійно наголошуємо партнерам, що це насамперед про безпеку України", - резюмував Кулеба.