ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Беларусь и полеты над страной

Новина українською →
Варшава, Вторник 25 мая 2021 11:32
Польская авиакомпания LOT отменила рейсы в Беларусь и полеты над страной Фото: LOT не будет летать в Беларусь (facebook.com LOT)
Автор: РБК-Украина

Польские авиалинии LOT в связи с инцидентом с самолетом Ryanair отменили полеты по маршруту Варшава - Минск. Рейсы, которые ранее использовали воздушное пространство этой страны, будут перенаправлены.

Об этом пишет RMF FM.

Сообщается, что уже с сегодняшнего дня LOT приостанавливает использование воздушного пространства Беларуси. Это означает отмену прямых рейсов в Минск, и теперь чтобы попасть из Минска в Польшу, нужно лететь, например, через Москву.

Кроме того, решение LOT повлияет и на пассажиров, которые летят в Россию и дальше в Азию, поскольку самолеты будут облетать Беларусь, что увеличит продолжительность полетов.

Напомним, накануне на саммите ЕС приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям пролетать через воздушное пространство Евросоюза и закрыть им доступ в европейские аэропорты. А европейские авиакомпании должны избегать полетов над Беларусью.

Несколько авиакомпаний уже приостановили полеты над Беларусью - латвийская airBaltic, французская AirFrance, голландская KLM и немецкая Lufthansa. Украина также приостановит сообщение с Беларусью.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Беларусь Польша полеты
NEWS
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 26 мая
DAILY
"Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Антонов" расправляет плечи. Что строит и чем живет авиагигант Украины