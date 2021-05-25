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Кулеба про заборону польотів до Білорусі: дбаємо про захист українців

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 11:59
Кулеба про заборону польотів до Білорусі: дбаємо про захист українців Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна в ситуації з забороною польотів до Білорусі піклується про захист своїх громадян. Крім того, Україна ще може заробити на рішенні європейської влади та перенаправленні багатьох рейсів в український повітряний простір.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відеокоментарі, який поширив МЗС України.

"Перш за все, в цій ситуації, ми дбаємо про захист наших громадян. І про те, щоб влада Білорусі одумалася, зупинилася у своєму свавіллі і почала поважати права людини і міжнародні правила", - заявив міністр.

За його словами, якщо європейські авіакомпанії перенаправлять свої рейси в український повітряний простір, то саме до України надходитиме плата за транзит. Він також додав, що Київ пішов на принципову відповідь, оскільки режим Олександра Лукашенка без адекватної реакції може зайти ще далі.

Він також зазначив, що рішення може здатися виключно політичним, але це не зовсім так.

"Тому що дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо завчасно оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі. Тому ми повинні дбати про безпеку українських громадян. Ми не знаємо, що там спецслужби білоруського КДБ собі придумали проти когось з наших співвітчизників, і ми повинні їх захищати", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польська авіакомпанія LOT скасувала рейси до Білорусі і польоти над країною.

Детальніше про заборону польотів над Білоруссю читайте в матеріалі РБК-Україна "Відмова від польотів над Білоруссю: які авіакомпанії облітають країну".

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