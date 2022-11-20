ua ru
Нд, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба закликав повністю заборонити пропагандистські канали РФ через розпалювання геноциду

Новость на русском →
Неділя 20 листопада 2022 15:45
Кулеба закликав повністю заборонити пропагандистські канали РФ через розпалювання геноциду Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські пропагандистські канали мають бути заборонені в усьому світі через підбурювання до геноциду українського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

"Розпалювання геноциду на російському державному телебаченні в розпалі. Вони визнають, що Росія бомбить критично важливу інфраструктуру України, щоб створити нестерпні умови життя для мирного населення, і закликають до нових ударів. Російська державна пропаганда в ЄС та інших країнах має бути повністю заборонена", - написав він.

Зазначимо, що раніше на російському телеканалі НТВ у ток-шоу "Своя правда" росіяни визнали, що країна-агресор обстрілює ерегетичну інфраструктуру України.

Зокрема, депутат Державної Думи РФ Борис Чернишов заявив, що такі удари виражають "священну ненависть" до українців. Він закликав мирне населення скидати чинну владу.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що російський телеканал Russia Today має бути заборонений в усіх країнах через розпалювання геноциду. Він зробив таку заяву після того, як на той момент директор мовлення телеканалу Антон Кузнєцов-Красовський закликав топити та спалювати українських дітей.

Окрім того, українські правоохоронці затримали блогера, який працював на Russia Today. Він приїхав до України, аби поширювати фейки про війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба пропагандист Російська Федерація
NEWS
ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії
ЗСУ вже знищили 84 тисячі окупантів: оновлені втрати російської армії
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході