Пропагандист RT пропонує топити українських дітей. Кулеба закликав заборонити канал в усьому світі

Зазначимо, що Красовський в ефірі телеканалу заявляє, що України не повинно існувати, а українців, які чинять опір Росії, слід розстрілювати.

"Уряди, які ще не заборонили RT, мають переглянути цей уривок. Це те, на чий стороні ви стоїте, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне розпалювання геноциду (за це будемо судити цю людину), яке не має нічого спільного зі свободою слова. Заборонити RT у всьому світі!" - написав Кулеба.

Meanwhile on Russia's state-funded RT, director of broadcasting Anton Krasovsky suggests drowning or burning Ukrainian children, makes hideous comments about the rapes by Russian soldiers in Ukraine, says Ukraine should not exist and Ukrainians who resist Russia should be shot. pic.twitter.com/BGIaBNok4v