Кулеба призвал полностью запретить пропагандистские каналы РФ из-за разжигания геноцида

Российские пропагандистские каналы должны быть запрещены по всему миру из-за подстрекательства к геноциду украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу .

"Разжигание геноцида на российском государственном телевидении в разгаре. Они признают, что Россия бомбит критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирного населения, и призывают к новым ударам. Российская государственная пропаганда в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена", – написал он.

Напомним, что ранее на российском телеканале НТВ в ток-шоу "Своя правда" россияне признали, что страна-агрессор обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины.

В частности, депутат Государственной Думы РФ Борис Чернышев заявил, что подобные удары выражают "священную ненависть" к украинцам. Он призвал мирное население свергать действующую власть.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что российский телеканал Russia Today должен быть запрещен во всех странах из-за разжигания геноцида. Он сделал такое заявление после того, как директор вещания телеканала Антон Кузнецов-Красовский призвал топить и сжигать украинских детей.

Кроме того, украинские правоохранители задержали блогера, работавшего на Russia Today. Он приехал в Украину, чтобы распространять фейки о войне.

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