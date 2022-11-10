СБУ затримала блогера пропагандистського видання ворога "Russia Today": подробиці

СБУ затримала блогера, який працював на пропагандистське видання ворога "Russia Today". Він приїхав до України, аби поширювати фейки про війну.

Загалом СБУ викрила чотирьох ворожих інтернет-агітаторів у Чернігівській і Дніпропетровській областях.



"Серед затриманих - іноземний блогер, який працював на заборонений російський телеканал "Russia Today" і нав’язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу. Для цього використовував власні YouTube- і Telegram-канали, загальна аудиторія яких становила понад пів мільйона підписників", - пише пресслужба СБУ.

У своїх дописах пропагандист підтримував війну про України та виправдовував воєнні злочини ворога проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст. Також зловмисник закликав ЄС обмежити допомогу нашій країні.



"За даними слідства, ворожим поплічником виявився громадянин однієї з європейських країн, який готував пропагандистські матеріали для російського "RT", - додає СБУ.

Згодом зловмисник прибув до України й оселився в Чернігівській області. Після повномасштабного вторгнення він розпочав виконувати завдання від кремлівського рупора щодо збору матеріалів й підготовки випуску замовних сюжетів про війну в Україні. Також до своєї діяльності він долучив співмешканку, яка допомагала монтувати фейкові новини для зарубіжних ЗМІ.



"Ще двох ворожих пропагандистів викрито в Дніпропетровській області. Одна з них - мешканка Покрова, інший проросійський агітатор - мешканець Новомосковська", - пише СБУ.





Фото: СБУ затримала блогера пропагандистського видання Росії "Russia Today (ssu.gov.ua)

